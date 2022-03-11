四分之三住院病患是非冠病患者 医院会把重点转向慢性病患

（早报讯）四分之三的住院病患都是非冠病患者，医院下来会把重点转向非冠病患者，尤其是慢性病患者。

卫生部医药服务总监麦锡威副教授今天（3月11日）在抗疫跨部门工作小组记者会上说，不是每个住院病患都患有冠病。目前，每100名住院病患当中，25％在入院时确诊感染冠病。其中，20％病患是因其他病况入院，而刚好被诊断患有冠病。5％是因为冠病相关病情而入院。

麦锡威指出，原先因其他病况入院的20％病患中，有些患有慢性疾病，但冠病导致他们的情况变得更糟，以致他们必须住院。

“因此，四分之三入院病患没有感染冠病。他们主要是因为出现急性医疗情况或因慢性疾病失控等因素，而必须入院接受治疗。”

麦锡威说，如果加上那些慢性疾病管控不佳，或因为冠病导致病况变得更糟的病患，那么总的来说，主要因为非冠病而入院的病患比率则高达90％至95％。

他指出，随着需要入院治疗的冠病患者逐渐减少，医院必须把重点重新放在非冠病患者上。

麦锡威透露，以过去两周所有的冠病病例来说，0.3%需要输氧或加护病房治疗或不幸病逝。如果只看入院的冠病病例，需要输氧和加护病房治疗的占15%。

本地的超过6万起冠病病例中，92%目前居家康复，2.6%入住急症医院，剩余5.4%则在社区治疗设施接受治疗。