病情稳定非冠病患者这周起开始转到私人医院和社区设施

（早报讯）为了减缓公共医院的工作量，卫生部将情况稳定的非冠病病患转移至私人医院和社区设施。

王乙康今天（3月11日）在政府抗疫跨部门工作小组记者会上指出，目前私人医院已提高了接收较高风险病患的能力，可增加接收从公共医院转来的病患。卫生部已转移更多病患至私人医院。

他说：“我们也将更多冠病患者从公共医院转入冠病治疗设施。这些设施有超过4000个床位但使用率不高，只用了一两成的床位。我们因此和这些由私人医疗业者经营的设施合作，重新利用这些设施和进一步整合人力，提高护士和病患的比例，让他们能应付风险更高的病患。这也意味着，更多公共医院的病患能转移至这些设施，床位使用率也提高至五六成。”

此外，医院也会尽可能安排提供居家护理，让病患无需住院，并为他们的家人提供让病患居家康复的援助。卫生部也与各部门合作以减少紧急部门的人手需求，包括让民防部队将情况稳定的病患直接送到冠病治疗设施，而不用先送到公共医院再转至冠病康复设施。

王乙康说：“从本周开始，我们也开始将一些非冠病病患从公共医院转移至私人医院和冠病康复设施，包括那些非冠病但病情稳定而需要接受观察和管理的慢性病患。我们已特别设立专门设施，例如在“会聚@樟宜（Connect@Changi）用其中一个展厅接收这些病患，以减轻公共医院的负担。

他也指出，通过这些努力，公共医院平均每天可将470名病患转移至其他设施。虽然住院的冠病患者以从顶峰时期的1700人降至1450人，但仍然是很高的水平，因此卫生部将继续转移病患，以缓解公共医院，尤其是急诊部门的压力。

王乙康再次呼吁冠病检测呈阳但症状轻微的病患，不要到医院的急诊部门求医，而是到全科诊所或是检测中心去，以减少公共医院的工作量。