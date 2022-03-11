负面消息冲击亚太股市 海指周五仍小涨0.28％

（早报讯）乌克兰危机持续出现负面消息以及美国通胀数据火热打击市场情绪，亚太各地股市今天（3月11日）全面回跌。

不过，新加坡股市连续第三天上涨，海峡时报指数上扬0.28％或8.93点，闭市报3249.66点，全周上涨0.71％。

东京股市今天挫跌2.05％；香港跌1.61％，恒生科技指数一度大跌8.9％；悉尼和首尔股市也回跌0.97％和0.71％，深圳和上海股市则上涨0.56％和0.41％。

今天至本地傍晚时分，美国三大股指期货回升0.17％至0.28％，WTI和布伦特原油期货分别涨1.39％和1.52％至每桶报107.49美元和110.99美元，欧洲和伦敦股市今天开盘至今回升0.59％和0.86％。

分析师认为，俄乌外长会谈缺乏正面成果，两国达成和平协议的道路崎岖不平，地缘政治的不确定性可能会继续推高商品价格。最新消息是，乌克兰军方表示，首都基辅可能很快就会被包围，俄罗斯军队正向首都北部和西部地区进军，其他四个主要城市也被围困。

美国2月份通胀率上扬至7.9％的40年新高，若不包括波动较大的食品和能源价格，核心通胀率达到6.4％，远远超过了美国联邦储备局设定的2％长期目标。而且，美国2月份的整体通胀率和核心通胀率反映的是乌克兰战争之前的数据。经济师如今预料，在最近几周原油、金属和食品价格跳涨的情况下，通胀增幅将达到8％至9％。市场因此担心美国联邦储备局会更加积极地加息。

不过，今天本区域所有的注意力都集中在香港股市，特别是科技股的大幅抛售。

新加坡凯基证券产品与研究部主任黄感恩受访时表示，香港科技股抛售压力的产生，“是由于隔夜美国传来了更多在美国证券交易所上市的中国公司被除名的消息。此外，由于整体风险厌恶情绪以及中国与俄罗斯在持续冲突中的关联，资金流正在撤离中国股票。”

DailyFX策略师杨燕受访时说：“今天香港科技股开盘大跌，午后收窄跌幅，得益于投资者逢低买入，以及据传中美监管机构正在商讨对上市公司财务披露方面展开合作。”

她表示：“相对于海外市场的巨幅震荡，本地股市展现出耐跌的韧性。这是因为本地股市缺乏科技股的标的，因此受到的波及较小。”

辉立证券研究部主管周冠龙受访时说：“市场正被乌克兰事件的每日新闻循环鞭挞，特别是关于任何和平谈判的新闻。有评论称，新加坡的奥密克戎传染浪潮已经达到顶峰，这引起人们对集会和旅行限制可以进一步放宽的期望。”

整体本地股市交易量今天减至12亿1000万股，交易总值大减至11亿3000万元。全场上升股237只，下跌股222只。

海指成份股今天17只股价上涨，9只下跌，4只持平。银行股继续给予海指最大支持，星展集团控股（DBS）和大华银行（UOB）的股价今天涨幅达1.12％和0.53％，收报33.26元和30.12元。星展的交易总值大减至1亿3364万元，但继续高居榜首。

个股方面，新航（SIA）和新翔集团（SATS）今天股价各涨0.60％和0.51％，收报5.05元和3.92元。今天闭市后出炉的消息说，马来西亚宣布将在4月1日开放边境，贸工部长颜金勇对此表示欢迎，新马两国正在商讨详细的运作安排，敲定后将透露更多细节。

城市发展今天股价涨1.53％至7.29元，是涨幅最大的海指成份股。汇丰银行把对该股的建议上调至购买，目标价8.80元。