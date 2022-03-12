骗徒冒充朋友 280人被骗逾120万元

（早报讯）本地最近涌现冒充朋友的诈骗案，自今年1月起至少有280人上当，损失超过120万元。

根据警方昨天（3月11日）的文告，受害者在接到带有“+”前缀的未知电话号码并接听后，来电者不会表明自己的身份，而是用诸如“猜猜我是谁？”或“你不记得我了吗？”之类的问题误导受害者。

受害者会误认为来电者的声音很熟悉，便用他们觉得听起来与来电者声音相似的朋友名字来回答。然后，来电者便会冒充这名朋友的身份，声称手机丢失或更改了联系号码，要求受害者更新他们在联系人列表中的号码。

几天后，来电者会再打电话给受害者，声称经济困难或遇上法律问题而要求借钱应急。之后，他们会指示受害者将资金转移至指定的银行户头或电话号码。警方指出，受害者只有在联系了骗子冒充的真正朋友后，才会发现这是骗局。

为此，警方建议民众采取以下预防措施：第一，当心带有“+”前缀的电话号码，尤其是国际电话；第二，谨防从电话或信息中收到的不寻常请求，即使这些请求看似来自家人或朋友；第三，以亲身面对面或使用之前建立的联系等方式，与家人和朋友核实所收到的请求是否可信。

公众可拨警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness向警方提供诈骗线索，也可拨打999报警求助。

新加坡警察部队2月发布2021年罪案数据，诈骗案大增导致罪案总数从2020年的3万7273起增至4万6196起，这其中有51.8%即2万3931起是诈骗案，骗走新加坡人至少6亿3300万元。