家庭植树活动免费开放报名

（早报讯）以植树活动庆祝新生命的到来，育有年幼孩子的家庭有机会参与植树活动，一家人增进感情的同时，也为绿化工作尽一分力。

由凝聚家庭理事会和国家公园局推出的“家族之树”（FamilyTrees）植树活动开放给家庭报名参加。参与报名活动时，家中须育有一名年龄三岁以下的孩子，家长至少一人是新加坡公民。迎接新生儿的家庭在孩子三岁前都能报名参加，以这个具意义的方式庆生。

参与的家庭可以通过公园局TreesSG网站标记树木的位置，日后到地点查看树木的成长，植树后也会获赠“家族之树”电子证书。

这项活动也配合公园局2020年推出的“百万树木运动”，目标是在十年内为全岛种植多100万棵树。

国家发展部长李智陞和社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高今天（3月12日）在东海岸公园为植树活动主持推介。十户家庭受邀参与，随着植树活动展开，“欢庆新加坡家庭年”（Year of Celebrating SG Families）的一系列节目也启动。

我国把今年定为“欢庆新加坡家庭年”，强调家庭对每个人和国家的重要。公众将可参与一系列节目如全国家庭周、婚姻和育儿研讨会等。活动由凝聚家庭理事会主导，并与各个政府机构、企业、社区合作伙伴等合作推行。

马善高说，就如树木由不同组成支撑，一个家庭也需要每个成员的支持。同样的，树木须有好的土壤和气候才能成长，雇主和社会须一齐打造亲家庭的环境，给予家庭支持。

李智陞指出，我国展开植树活动，鼓励人们接触大自然，实现打造“大自然里的城市”（City in Nature）的目标。他希望，通过这项植树活动让一家人借由这个共同体验拉近感情，为后代打造一个更宜居且可持续的绿色家园。

有意参加植树活动的家庭，可通过网站www.nparks.gov.sg/treessg/one-million- trees-movement/familytrees查看活动详情并报名。

植树活动每个月在不同公园举行，活动免费。

想参加绿化活动的公众也可上网了解百万树木运动，网址是www.nparks.gov.sg/treessg/one- million-trees-movement。