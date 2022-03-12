李总理主持宣誓仪式 370人成为新公民

（早报讯）在冲突和威胁日益增多的世界中，公民身份变得比以往任何时候都更加重要，新加坡需要有坚定信念的人来保持国家的团结和安全。

李显龙总理今天（3月12日）在位于宏茂桥的工艺教育中区学院主持新公民宣誓仪式，欢迎370名新公民加入新加坡这个大家庭。

他晚间在面簿贴文，除了恭喜新公民之外，也对他们选择成为新加坡人、以小红点为家表示欣慰。

李总理相信，新公民将做出贡献，塑造让新加坡人自豪的、光明且有活力的未来。他也强调，新加坡是一个多元种族、文化和宗教的国家，人们因为共同的愿景，以及决心为自己和下一代建立更光明的未来而团结在一起。

他在仪式上和新公民一起念誓约。“仪式标志着成为新公民的正式起点，但他们当中很多已经在这里学习、工作和生活了许多年，他们的内心已经是新加坡人。”

受冠病疫情影响，今天的宣誓仪式分10场举行，出席者须保持安全距离，每一场结束后场地也会进行消毒。