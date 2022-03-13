各寺庙清明节期间 准更多人入内祭祖

安全管理措施简化后，今年清明节料更多人能前往祭拜祖先，其中光明山普觉禅寺将延长开放时间，也料从每小时500人增加到900人，预计将迎来26万人造访。

在周二（3月15日）起生效的简化安全管理措施下，凡1000人及以下的活动可在能容纳的场地举行，无需分区，若参与者皆戴上口罩也不用强制保持安全距离。

光明山普觉禅寺发言人表示，佛寺会在3月19日至4月17日清明祭祖期间，允许每小时900名完成疫苗接种者到场，每组访客限5人。在场会定期进行通风、消毒并将祈祷桌隔开，也会有安全管理大使在场地巡逻，确保访客戴好口罩并遵守分配的时间段。

发言人也透露，周一到周五的开放时间是早上7时到4时、周末与公共假期是清晨6时到傍晚5时，而清明节当天4月5日则会从清晨6时开放到晚上8时。

另外，光明山今年每小时的造访人数也预计从每组两人共500人，增加到每组五人共900人。因此，综合开放时段延长与每小时人数增加，光明山预计将迎来26万人造访。这个人数也与疫情前的造访人数相似。

佛光山住持妙穆法师表示会配合政府宣布做出相应调整，让多20%到30%的信众参加下周开始的清明法会。

“我们下个周末起就要开始办清明节的梁皇宝忏，法会殊胜，每年的报名人数都十分踊跃，届时信众只要戴好口罩就不必保持一米距离，我们应该可以容纳多两至三成的信众。”

居士林林长陈立发也表示，道场会根据新条例调整道场防疫措施，让更多信众到现场参与法会和节日活动。

“过去这段时间我们一些活动虽也安排网上直播，但信众感觉与现场气氛还是不一样。宗教机构和场所在疏导人们内心的焦虑与压力、稳定人心和疏导社会秩序上发挥重要作用。”

新加坡净宗佛学会总务李文发也表示今年依旧不会如同疫情前，租场地办千人大型祭祖活动，而是在道场内办法会，但人数或会稍微增加，同样从现有的约250增至最多300人。