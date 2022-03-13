本地新增9701冠病病例 回落至四位数

（早报讯）本地今天新增9701起冠病确诊病例，时隔一个月重返四位数，但需输氧或在加护病房的重症病患则增至213人，再有六人病逝。

卫生部网站今晚（3月13日）更新的疫情数据显示，截至今天中午，共有1348名病患住院，比昨天少了27人，不过情况严重的病患从昨天的197人增至213人，其中181人需要输氧，在加护病房接受治疗的病患有32人。

今天新增的病例中，本土病例有9597起，其余的104起是输入病例。本地上一次新增病例为四位数是在2月14日，当天有9082起新病例。

在本土病例当中，通过抗原快速检测（ART）确诊的有8326起，占总病例数的85.83％，核酸检测（PCR）呈阳的则有1271人。

每周病例传播率进一步降至0.87，连续12天低于1，这意味着社区病例增幅趋缓。1万6291人在过去一天出院或完成隔离。

我国今天再通报六名病患死于冠病并发症，累计死亡病例增至1145起。

截至本月12日，有91％人口通过全国疫苗接种计划完成基本疫苗接种程序，70％人口注射了追加剂。

过去28天有46万5007人感染冠病，99.7％无症状或只出现轻微症状，需要输氧和进入加护病房的分别占0.2％和0.04％，病逝者占0.04％。

截至今天中午，本地确诊病例累计93万9436起。