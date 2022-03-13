麦士威熟食中心最后一家老字号缩短营业时间

（早报讯）麦士威熟食中心最后一家老字号“中国街五香贯肠”后继无人，年迈老板力不从心将缩短营业时间，4月1日起每周只营业四天。

“中国街五香贯肠”屹立近80年，从路边摊卖到麦士威熟食中心，多年来以传统古早味征服饕客，还曾获颁多个美食奖项。第二代传人黄国华（65岁）原定在今年3月退休，但许多老顾客闻讯纷纷前来劝阻。

与黄国华共同经营摊位的哥哥黄国荣（66岁）透露，这些老顾客都说从小吃到现在子孙满堂，摊位卖的不仅仅是食物，还是几代人儿时的记忆和味道。

“我们的顾客来我们的摊位吃东西，就像是到我们家吃饭一样，就像是相识很多年的老友一样。如果要结业，我们当然也觉得很不舍，所以我们一直都在找人接手，否则这块招牌都快80年了，不传下去很可惜。”

黄国华说，一起经营档口的大姐（79岁）去年退休后，摊位少了一名得力助手，自己年纪大了开始力不从心。“我自己的腿脚因常年久站而患上静脉曲张，七年前已经动过了一次刀，虽然现在并无大碍，但多年来每天睡眠不足六小时，让我感到筋疲力竭。”

为了让“中国街五香贯肠”的招牌和味道传承下去，兄弟俩自去年起就开始寻找接班人，却一直找不到理想的人选。

眼看着越来越多麦士威熟食中心的老招牌结业，黄国荣希望缩短营业时间能让他们再持续一段时间，以在退休前找到接班人。

兄弟二人在档口张贴了自己的联络号码，让顾客来麦士威熟食中心吃五香贯肠前拨电确认他们是否有营业，以免白跑一趟。

黄国华说：“这里很多的老档口，比如卖炸香蕉、海南咖喱饭和油条的档口都结业了。我们一直在找传人，但因为疫情一直反反复复，很多人都不敢接手餐饮业。我们希望用这样的方式继续下去，尽快找到合适的人选。”