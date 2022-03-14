（早报讯）在冠病疫情及俄乌冲突的阴影笼罩下，本地股市上周微升22.8点或0.71％，上周五（3月11日）报3249.66点。

美国科技股上周拖累大盘本周下跌，加上市场波动加剧，通胀担忧加剧，导致美国三大股指上周均下跌。道琼斯工商指数跌约2%，标普500指数跌2.9%，纳斯达克指数跌3.5%。

下列为今早（3月14日）开市前可关注股票：

1.银湖寰宇（Silverlake Axis）今早宣布，它将以每股0.33新元的现金，回购最多2亿4240万股。这将占它已发行股份的约9.1%。该公司表示，回购将提高股东的股票价值，因为它减少了流通的股票数量，从而提高了公司的每股盈利。它还补充说，该献议为股东提供机会，让他们‘“在不造成交易成本的情况下，以高于近期股票市场价格，实现他们的股票投资回报。”

2.在我国上市的俄罗斯农业公司Don Agro International答复新交所监管公司的询问时披露，经外部律师的审查，已确认公司、子公司或关联方的业务活动，并没有被各国实施制裁措施所禁止。

3.截至今年1月底，胜达科技（Datapulse Technology）2022上半财年业绩报告显示，集团蒙受净亏损220万元，2021财年同期净亏为210万元。

4.星煌控股（Starburst）的除牌申请已获得新交所的原则上批准。

5.新翔集团（SATS）上周五闭市后宣布总发展成本1亿5000万元的新翔食品中心（SATS Food Hub）项目。该中心将落户于裕廊集团（JTC）在裕廊创新区（Jurong Innovation District），集团已租下区内武林巷（Bulim Lane）的一个房地产，30年租约总租金计为4260万元。集团目前在班丹环道（Pandan Loop）多处经营的餐饮供应业务，将迁入新翔食品中心。

6.连锁咖啡店业者金味集团（Kimly Group）委任两名独立顾问之事已喊停。金味集团本月初宣布委任两名早前认罪被罚的前董事为独立顾问的消息，后来它收到了利益相关者的反馈和关注，因此在上周六凌晨宣布，决定停止进行这项委任。金味集团董事会表示，这是公司与林喜烈和谢书强考虑到有关反馈和关注后共同的决定。