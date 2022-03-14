我国2021年就业人口大力反弹 裁员人数显著下降

（早报讯）本地劳动力市场在2021年全面复苏，居民就业的强劲增长带动总就业人数增加，失业率也持续改善并达到接近疫情前水平，裁员人数也显著下降。

人力部预计劳动力市场将在2022年继续复苏，但全球经济前景的下行风险有所增加，可能影响复苏步伐，另外各行业的复苏前景则参差不齐。

根据人力部今早发表的《2021年劳动市场报告》，本地就业人数在2020年急剧收缩16万6600人后，不包括外籍女佣2021年总就业人数增加了4万1400人。

这个反弹是由于居民就业呈现了7万1300人的较快增长，抵消非居民就业3万人的下降。

随着边境限制逐步放宽，非居民就业在2021年第四季度也迎来两年来的首次增长，增加2万4200人，使去年2021年第四季度总就业人数增加4万7900人。

人力部指出，居民就业增长也是全面的，在信息和通信业、健康和社会服务业、专业服务业、行政和支援服务业、以及金融服务业的幅度较大。在住宿业、航空运输和支援服务业以及艺术、娱乐和休闲业的居民就业人数略有下降，反映了本地去年大部分时间受到严格的旅行限制影响。

2021年年均失业率也低于2020年，总体失业率从3.0%降至2.7%、居民失业率从4.1%降至3.5%，公民失业率则从4.2%降至3.7%。根据人力部早前公布的数据，2022年1月的总体、居民和公民失业率也分别为2.3%、3.1%和3.3%，已降至2019年12月左右的水平。

由于结构性错配往往需要更长时间才能消除，2021年年平均居民长期失业率为1.0%，与2020年相比保持不变，高于2018和2019年的水平。

尽管如此，裁员人数从2020年的2万6110人降至2021年的8020人，低于冠病疫情前的水平。随着业务活动的回暖，2021年第四季，缩短工作周或临时裁员的员工人数减少至1200人，但仍高于疫情前的水平。

被裁居民的年度再职率从2020年的62%上升至2021年的66%，创下六年来的新高。无论求职者的年龄、教育水平和职业群体都得到广泛的改善。

随着工作机会增加，经季节性调整的招聘率在2021年第四季度呈上升趋势，达到2.5%，也是自2014年来的最高水平。经季节性调整的辞职率在本季度保持稳定在1.7%，略低于疫情前的水平。

其中，金融、信息和通信和健康和社会服务业等高增长领域的辞职率比疫情前来得高或保持不变，而餐饮业、支援服务业和零售业的辞职率则比疫情前低。人力部也发现专业人士、经理、执行人员和技师（PMET）员工的辞职率比非PMET员工高。

总体而言劳动市场依然紧缩，2021年12月经季节调整职位空缺数量增加至11万7100个，职位空缺与失业人数的比率也从去年9月的1.95升至12月的2.11。大量职位空缺的部分原因是边境限制影响外籍劳工的流入，然而随着限制逐步放宽，人力部预计非居民劳动人数将在2022年有所改善。