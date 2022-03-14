本地股市早盘跌0.67%

（早报讯）面对冠病疫情及俄乌冲突的阴影笼罩，本地股市本周首个交易日表现不佳，下跌约0.7％，扭转过去三个交易日连续上扬趋势。

新加坡海峡时报指数今早（3月14日）开市走低，并一路下滑，截至中午12时报3227.87点，下跌21.79点或0.67%。

早盘最高达3250.82点，最低3222点，成交量6亿4734万股，成交额5亿3503万元，上升股136只，下跌股273只。

今早最活跃股票为胜科海事（Sembcorp Marine)，约7800万股转手，今早股价报0.088元，下跌0.3分或3.3%。

区域股市方面，主要股市起落不一。日本股市起0.69％，澳大利亚股市也起1.13％，但韩国股市跌1%，香港和上海股市也分别跌3.5%和1.37％。

美国股市方面，由于科技股拖累大盘，美国三大股指上周均下跌。道琼斯工商指数跌约2%，标普500指数跌2.9%，纳斯达克指数跌3.5%。

NatWest首席经济师卡明斯（Kevin Cummins）表示，预料投资者本周将聚焦美国联邦储备局的会议。他说："考虑到自1月FOMC会议以来，通胀涨幅加快，联储局可能主要考虑在今年进行四次或五次加息，高于之前预测的三次。“

联昌（CIMB）私人银行经济师宋生文今早发布报告中说，尽管上周中一些投资者趁低吸购的买盘，帮助提振了股市，但目前的股价已计入市场对俄罗斯制裁可能对全球经济所带来影响，而且这股买入势头并没有延续到下来几个交易日。

俄乌战争如今进入第三周，宋生文提醒说：“人们对新的一周可能带来和平曙光的希望越来越渺茫。事实上，世界各地已感受到地缘政治风险加剧的冲击，像能源和其他商品价格就飙升至历史新高。”

个股消息方面，在我国上市的俄罗斯农业公司Don Agro International昨天答复新交所监管公司的询问时披露，经外部律师的审查，已确认公司、子公司或关联方的业务活动，并没有被各国实施制裁措施所禁止。

克伦威尔欧洲房地产投资信托（Cromwell European REIT）今早也发布文告说，信托的欧洲投资组合价值25亿欧元（约37亿7500万新元），其中超过85％位于西欧。当中，波兰占约10％，斯洛伐克为2％，这两个国家都与乌克兰接壤。

尽管如此，信托强调，俄乌冲突将不对它的投资组合带来直接冲击。

信托管理公司说，它检讨最近的制裁名单，并没有发现这将给信托产生任何重大影响。信托是在遵守它的监管义务情况下进行该检讨，属于正常业务的一部分。