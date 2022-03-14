冬海市值大跌1500亿美元 李小冬发内部电邮坦陈问题

（早报讯）本地科技公司冬海集团（Sea Ltd）近期市值大跌1500亿美元，冬海集团主席兼首席执行官李小冬上周一（3月7日）在发给公司的内部电邮中，直面坦陈公司市值暴跌的问题。

在《联合早报》取得的内部电邮中，李小冬说："冬海市值大跌是痛苦的，你或许感到沮丧、灰心并担心冬海的未来。可是不要害怕：我们内部仍处于强劲势头，而且我们清楚知道下一步行动。这是我们必须忍受的短期痛苦，以能真正实现把我们长期潜力发挥至最大的目标。”

他指出，在过去的两年里，冠病疫情给公司业务带来了强劲顺风，加速了全球向数码经济的转型，并推动了公司增长。然而，有如许多游戏公司一样，自2021年第四季度以来，公司游戏业务现在看到疫情后期的一些增长放缓。

李小冬说：“这是一个挑战，但它是由外部环境驱动，而不是我们所提供优秀游戏能力所致。因此，我相信我们将能设法再次恢复强劲增长。”

他也指出，公司已公开表示决定继续投资在虾皮（Shopee）增长和冬海研发能力。这意味着下来几年，冬海将继续投资，而不是专注于获取盈利。

他说：“一些投资者可能更喜欢其他做法，但我们是从更长远的角度出发的。我们拥有不断增长的规模、市场领先地位和雄厚现金储备。对我们来说，我们相信现在的投资让我们拥有抓住未来巨大增长机会的能力，是最好的做法。”

冬海集团近期面对不少逆风，包括它的最大股东腾讯在1月宣布出售部分冬海股份时，导致市场抛售冬海股票的速度加快。然后，2月印度宣布禁止冬海的受欢迎手机游戏之一Free Fire。本月，冬海宣布业绩，去年第四季亏损扩大到6亿1760万美元（8.3亿新元），集团股价应声下挫。