三次非法进口软气枪 男子判监一周罚3000元

（早报讯）狮城男子网上订购软气枪（airsoft gun），被当局盯上后仍不住手，近半年内三次无照进口软气枪。枪械抵新时统统被拦截充公，男子今天（3月14日）被判坐牢一周及罚款3000元。

被告乔纳森·苏巴玛宁（Jonathan Supramaniam, 30岁）承认三项无照进口枪械的罪名，控方以其中一项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

有别于发射金属子弹的普通枪械，软气枪只能射出塑料弹丸，但仍有可能伤人。软气枪通常用于竞技娱乐活动，根据本地条规，只有持执照者允许进口这类枪械。

控状显示，被告从2020年11月至2021年3月期间三次无照购买软气枪。首两批货物在送往被告住家之前，分别在新邮政中心和樟宜航空货运中心被拦截，被告随后遭当局调查。

然而，被告没有因此住手。案情显示，他在2021年2月25日在网购平台再订购价值约365新元的软气枪，准备从马来西亚运抵新加坡。这次，被告安排让货物先送往朋友的住址，但他的朋友对计划并不知情。

软气枪于3月2日抵新，不过移民与关卡局人员在樟宜航空货运中心发现包裹内有类似枪械的物品，及时拦截并通知警方。

主控官指出，被告清楚知道须有执照才能进口枪械，但还是照样下单订购软气枪。

律师：被告买枪摆家中 无意图使用

代表律师求请时表示，被告只打算把枪支摆放家中，没有意图使用，他也没有造成任何损伤。

这是被告首次触法。律师指出，被告当时碰到人生低谷才干下罪行，他决心不再重犯，恳求法官判他一周短期拘留。

控方却反驳，被告的个人问题不能成为犯罪的借口，促请法官以公共利益为出发点，判被告监禁。法官同意控方的说法，指被告连续三次违法，显然不是一时冲动干案。