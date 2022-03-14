手持长剑损车砍人 黑衣男子被五公众制伏

（早报讯）男子光天化日之下挥剑砍坏至少三辆汽车，并挥长剑攻击路人，被五公众联手制伏。

这起事故发生在今天（3月14日）下午约1时55分，地点是万国广场（Buangkok Square）附近的路段。

根据网上流传的视频，一名身穿黑色背心长裤的男子，不断挥舞长剑走在马路上，还对着路过的车子大声咆哮。

期间，至少三辆车子经过时，都被男子猛挥手上的长剑劈中车身。男子后来走到红绿灯处，把矛头对准一名双手提着一袋袋物品，看似刚上完超市的印族男子。持剑男子突然走了过去，举起手上的长剑就朝印族男子砍。

印族男子连忙举起购物袋阻挡，视频里这时也传来女子的尖叫声。

所幸在千钧一发之时，持剑男子脚底一滑，整个人失足倒下，印族男子这时也冲上前尝试制伏他，另一名公众见状也上前帮忙，将持剑男子制住。另有三名公众过后也跑上前帮忙，众人合力将持剑男子压在地上，其中一人把长剑踢开。

被砍伤的印度男子是35岁的阿米拉（商人），他的肩膀、手臂和耳朵被划伤，膝盖和手肘也多处淤青。

阿米拉今晚受访时心有余悸表示：“医生诊断了伤势后说，男子当时很可能是要砍我的脖子，但幸亏只割到我的肩膀和耳朵，要不然我可能会没命。”

警方受询时证实，今天下午约1时55分接到通报，一名男子在万国广场挥舞一把长剑。

据悉，这名男子在上述地点损坏至少三辆汽车后，将剑挥向公众。警方随后在刑事恐吓（criminal intimidation）及持有危险武器（possession of an offensive weapon）的罪名下将男子逮捕，并从现场起获一把长剑。

民防部队受询时指出，今午约2时接到通报，前往在万国广场附近的万国弯。一人因轻微擦伤被送往盛港综合医院救治，另有两人受轻伤，但他们拒绝送院。

警方指出，刑事恐吓一旦罪成，可被判坐牢两年，或罚款，或两者兼施；一旦持有危险武器罪成，将面临最长三年监禁，及至少六下鞭刑。调查仍在进行中。

（视频由读者提供）