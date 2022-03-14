助理经理偷拍女同事和小姨子如厕

（早报讯）在公共场所和办公室屡次偷拍不同女子如厕，男子就连自己的小姨子也不放过，上门探望岳父岳母时竟把针孔相机藏在厨房厕所，更曾将一些偷拍视频上载至网上色情论坛。

现年31岁的被告面对九项控状，包括七项偷拍触犯侮辱女性尊严罪、一项通过电子媒介传送猥亵照片与视频罪，以及一项擅闯罪。控方以其中三项提控，被告今天（3月14日）在妻子陪伴下出庭认罪。

为保护受害者，法官谕令媒体不得报道任何会泄露受害者身份的资料，包括被告的姓名。

根据案情，在2018年，被告三次去岳父岳母家时，用装有针孔相机的笔来偷拍自己的两名小姨子。被告将笔藏在厨房厕所放置刷具的篮子里，并趁她们上厕所前启动录像功能，回家前再取走这支笔。

隔年11月5日和12日，被告两度闯入公司女厕偷拍两名女同事如厕。案发时，被告是某家公司的助理经理，两名受害者年龄分别为30岁和26岁。被告每次都会尾随受害者，在她们进入厕所隔间后溜进隔壁厕间，再透过隔板缝隙偷拍。

约一个月后，被告故技重施，但被24岁女同事发现。被告从手机屏幕看到女同事盯着自己手中的手机时立即收手，躲在厕间等受害者先离开厕所。

受害者用自己的手机拍下被告的手机，随后便向上司举报。上司调阅闭路电视录像，果然看到被告鬼鬼祟祟跟着受害者进女厕，之后慌张地逃走，因此立即报警抓人。

被告担心受害者告状，事后删掉手机里的所有不雅视频。警方到场调查时，被告原本还谎称肚子痛所以急着跑进女厕所，但在问话时才说出真相。

调查显示，被告从2017年就开始偷拍女子裙底，除了上述三名受害女同事，被告也拍过不少其他同事，有些甚至连她们的名字也记不得。

警方过后也从被告家中搜出至少16个裙底视频，涉案地点包括面包店、超市、地铁和公共巴士。被告经常在受害女子背后假装蹲下系鞋带，把手机和钱包叠放在地上进行偷拍。

2018年9月某天，遭被告偷拍的一名受害者当场逮住被告，并当面质问，但被告苦苦求饶，受害者最终选择息事宁人。被告却不知悔改，隔月就换手机继续偷拍，还变本加厉在2019年3月把一些视频上载到Sammyboy网上论坛，并从该论坛下载别人分享的裙底视频。

庭上揭露，被告患有适应障碍症（adjustment disorder），但他犯案时清楚明白自己所做是犯罪行为。法官下令提呈强制性治疗报告，案展4月12日下判，被告目前以1万元保释在外。