陆交局调高电单车拥车证投标押金 缩短临时拥车证有效期

（早报讯）电单车拥车证成价不断飙升引发关注，陆路交通管理局调整电单车组别投标细节，将投标押金从200元上调到800元，临时拥车证有效期也从六个月缩短到三个月。

新调整将从本月第二轮拥车证公开投标活动生效。

陆交局今天（3月14日）发文告说，为鼓励市场谨慎投标拥车证，陆交局将调整电单车组别的拥车证押金，从目前的200元上调到800元。成功标到拥车证者要是在临时拥车证到期前没有注册，押金将被没收。

同时，电单车临时拥车证有效期会从目前的六个月缩短至三个月。换言之，临时拥车证持有者要是在三个月内没有注册电单车，临时拥车证将作废，回流到下一季的拥车证配额中。

陆交局说，这有助未使用的临时拥车证更快回流到市场。

本月第二轮拥车证公开投标活动前标到的电单车临时拥车证不受影响。

电单车拥车证成价屡创新高引发关注，交通部长易华仁上周在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时说，公开投标活动前年7月起恢复后，临时拥车证的使用率一直维持在超过99％，显示电单车的需求很高。

“我们也观察到近几个月的临时拥车证使用率有减缓（softening）的早期征兆，我向议员保证，陆交局正在仔细研究情况，并很快就会完成评估。”

电单车组（D组）拥车证成价今年1月冲破1万元大关，在本月第一轮公开投标活动中更飙升到1万1400元，创下历史新高。电单车成价在2020年1月仅为3989元。