77岁退休法官马格纳斯逝世

（早报讯）公共交通理事会主席、退休法官马格纳斯今天（3月14日）与世长辞，得年77岁。

投身公共服务逾50年的马格纳斯（Richard Magnus）兼任多项要职，包括公共交通理事会主席、淡马锡关怀基金会创会主席和淡马锡基金会副主席。

马格纳斯也是退休初级法庭高级地方法官（现称国家法院首席法官），在司法界经验丰富。他曾多次出任政府调查委员会主席，负责调查的事件包括2004年尼诰大道地铁环线工地塌陷事故，以及2018年的新保集团网袭事件。

他在2008年受委为赌场管制局首任主席，同年卸下法官职务后，继续为公共服务和社会事业做出贡献，包括在2009年出任亚细安跨政府人权委员会的新加坡代表，以及在2014年出任公交理事会主席。

马格纳斯在去年颁发的国庆奖章中受封殊功勋章。他去年8月也受委为驻芬兰非常驻大使，根据外交部当时的文告，他和妻子育有两个孩子及三个孙子。

多名政要在面簿贴文悼念马格纳斯，并向他的家属表达深切慰问。哈莉玛总统说，马格纳斯毕生为民服务，以期打造更友好和具包容性的社会，展现出无私奉献的精神。

外交部长维文医生也形容马格纳斯是具备正义、诚信、怜悯、谦逊，以及为国服务精神的典范人物。维文忆述，他在原社会发展、青年及体育部（MCYS）服务期间，曾与马格纳斯合作制定2008年心智能力法令。“他具有敏锐的洞察力并且注重细节和正当程序，非常难能可贵。”

马格纳斯也是生物道德咨询委员会主席。卫生部长王乙康说，他上周刚与马格纳斯见面，讨论道德在重要领域为政策提供指引的必要性。“他的离世对我们所有人来说，是巨大的损失。”