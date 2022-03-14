新加坡与法国签署数码与绿色伙伴关系协议

（早报讯）新加坡和法国组成数码与绿色经济伙伴关系，在智慧交通、智慧城市、网络、金融创新、农业食品科技、医疗科技和教育科技领域展开合作，提升经济竞争力，创造可持续的就业机会。

主管贸易关系的交通部长易华仁今日（3月14日）与法国外贸及经济吸引力部长级代表里斯特（Franck Riester）通过线上形式签署了法国—新加坡数码与绿色伙伴关系协议（Digital and Green Partnership），同时发表联合部长声明。

协议为两国提供一个有架构的平台，在广泛的数码和绿色领域展开合作，目标是支持公共领域与私人界的协作，以私人界领头的方式推进数码和绿色科技的发展，提升经济竞争力及为两国人民创造可持续的就业机会。两国官员将成立一个联合工作小组来监督这个伙伴协议的落实。

易华仁指出，这个协议是新加坡更宏观战略的一部分，通过建立一个国际合作伙伴网络，让新加坡企业，尤其中小企业在快速增长的数码和绿色经济中掌握发展机遇。伙伴协议也是新加坡和法国持续更新及强化经济关系的最新计划。

他说：“在战略层面上，这个伙伴协议将为现有的多边、区域及双边讨论作出贡献及补强，包括我国与欧盟持续推进的欧盟—新加坡数码伙伴关系协议。”

易华仁和里斯特在联合部长声明中期许，两国在伙伴关系协议的架构下所做出的努力，可为欧洲和东南亚之间的区域合作起到引领作用。

新加坡和法国多年来维持密切的经贸关系。冠病疫情暴发后，两国在2020年6月签署联合部长声明，致力维持必需食品供应链的开放和连接。

法国是新加坡在欧盟的第二大物品贸易伙伴及第四大服务贸易伙伴，同时也是我国第五大欧盟成员国投资者。

至于新加坡则是法国在亚细安成员国当中最大的贸易与投资伙伴国。目前，有超过2500家法国企业和300家起步公司在本地营运。