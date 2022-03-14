新加坡与法国签署数码与绿色伙伴关系协议

文 /
冯嘉年

发布 / 2022年3月14日 7:45 PM

更新 / 2022年3月14日 8:28 PM

易华仁（左）与法国外贸及经济吸引力部长级代表里斯特今天通过线上形式签署法国—新加坡数码与绿色伙伴关系协议。（贸工部提供）
易华仁（左）与法国外贸及经济吸引力部长级代表里斯特今天通过线上形式签署法国—新加坡数码与绿色伙伴关系协议。（贸工部提供）

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（早报讯）新加坡和法国组成数码与绿色经济伙伴关系，在智慧交通、智慧城市、网络、金融创新、农业食品科技、医疗科技和教育科技领域展开合作，提升经济竞争力，创造可持续的就业机会。

主管贸易关系的交通部长易华仁今日（3月14日）与法国外贸及经济吸引力部长级代表里斯特（Franck Riester）通过线上形式签署了法国—新加坡数码与绿色伙伴关系协议（Digital and Green Partnership），同时发表联合部长声明。

协议为两国提供一个有架构的平台，在广泛的数码和绿色领域展开合作，目标是支持公共领域与私人界的协作，以私人界领头的方式推进数码和绿色科技的发展，提升经济竞争力及为两国人民创造可持续的就业机会。两国官员将成立一个联合工作小组来监督这个伙伴协议的落实。

易华仁指出，这个协议是新加坡更宏观战略的一部分，通过建立一个国际合作伙伴网络，让新加坡企业，尤其中小企业在快速增长的数码和绿色经济中掌握发展机遇。伙伴协议也是新加坡和法国持续更新及强化经济关系的最新计划。

他说：“在战略层面上，这个伙伴协议将为现有的多边、区域及双边讨论作出贡献及补强，包括我国与欧盟持续推进的欧盟—新加坡数码伙伴关系协议。”

易华仁和里斯特在联合部长声明中期许，两国在伙伴关系协议的架构下所做出的努力，可为欧洲和东南亚之间的区域合作起到引领作用。

新加坡和法国多年来维持密切的经贸关系。冠病疫情暴发后，两国在2020年6月签署联合部长声明，致力维持必需食品供应链的开放和连接。

法国是新加坡在欧盟的第二大物品贸易伙伴及第四大服务贸易伙伴，同时也是我国第五大欧盟成员国投资者。

至于新加坡则是法国在亚细安成员国当中最大的贸易与投资伙伴国。目前，有超过2500家法国企业和300家起步公司在本地营运。

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