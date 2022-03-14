不满粥中蛋不熟 男子泼热粥伤人被判监

（早报讯）男子到熟食中心为幼儿买粥，但他发现粥里的蛋没熟透后，一气之下把热粥泼向女摊主，导致后者遭受一二级烫伤。

被告刘长德（38岁，饮料摊少东）上个月承认一项泼热粥蓄意伤人的罪名，并完成求情后，法官将案件展期下判。不过，被告后来通过律师向法庭申请撤销认罪。

法官听取控辩双方提呈的陈词后，认为被告早前认罪时，并未对案情提出异议，也没有在求情书内提及他不认同案情的内容，加上他自始至终都聘请同一个代表律师，他没有提出任何自己对案情或法庭程序不明白或者存有误解的情况，因此驳回撤销认罪的申请，今天（3月14日）判他入狱12周。

根据案情，被告在2020年2月1日中午12时17分左右，到黄埔通道熟食中心为幼儿买粥，并要求加蛋。

不过，被告后来发现粥里的蛋没熟透，于是要求女摊主周玉叶（66岁）帮忙把蛋煮熟。

女摊主当时回说，被告应该在点餐时，就提出要把蛋煮熟的要求。被告对此不满，直言若女摊主不高兴就不要工作。

女摊主跟着告诉被告，她不是在打工，她就是老板。被告听了怒火中烧，打开塑料盒就直接把热粥泼向女摊主。

一名在隔壁档口排队的男子见状赶紧上前调停，被告过后离开现场。

女摊主的脸部、颈项、胸口和手臂在事故中遭受一二级烫伤。根据医药报告，女摊主去年5月最后一次复诊时已经完全康复，皮肤没留下疤痕。

根据精神评估报告，被告案发时患有“阵发性暴怒障碍”（Intermittent Explosive Disorder），病情影响他犯案。

不过，根据法令，任何人犯下使用滚烫的物品蓄意伤人的罪名，不能被判处强制性治疗。不过，法官将他的病情纳入考量，同时考虑到他在公共场合朝年长女摊贩泼粥，以及可能造成更严重的伤势，最终判他坐牢12周。

周玉叶的儿子孙玉明（40岁，补习老师）今天受访时表示，母亲事后两三周无法工作，所幸没留下伤疤。母亲后来通过民事诉讼向被告索赔，最终获判1万6000元，包括失去收入的费用和2000多元医药费等。

他说，母亲早前经营云吞面摊位20多年，后来改开粥品摊约四年，与顾客关系向来良好。被告的母亲事发后曾前来道歉，目前双方没有来往。他说，“希望被告吸取教训，不要再犯。”（部分人名译音）