金管局发出通知阐明俄罗斯金融制裁措施细节

（早报讯）新加坡金融管理局（MAS）今晚（3月14日）发出通知给本地金融机构，阐明我国针对俄罗斯采取的各项金融制裁措施的细节。

这些金融措施将针对指定的俄罗斯银行、俄罗斯境内的实体企业及活动，以及有利于俄罗斯政府筹款的相关活动。

金管局说，作为对俄罗斯入侵乌克兰的回应，我国政府对指定的俄罗斯银行、实体及在俄罗斯的活动，以及有利于俄罗斯政府筹款的活动采取了针对性的金融制裁措施。

金管局说：“这些措施适用于新加坡的所有金融机构，包括银行、金融公司、保险公司、资本市场中介机构、证券交易所和支付服务提供商。因此，数码支付代币服务供应商明确地须禁止为可能有助于规避金融措施的交易提供便利。”

金管局是根据金管局法令第27A条例，实施联合国安理会决议规定的针对性金融制裁。

总的来说，金管局条例要求金融机构针对俄罗斯实施的金融制裁措施包括：立即冻结指定个人和实体的资金、其他金融资产或经济资源；不得与被指认的个人、实体或物品等进行相关金融交易，或提供金融援助或服务。

此外，被指认的个人或实体直接或间接拥有或控制的资金、其他金融资产或经济资源相关的任何事实或信息，都须告知金管局。

根据金管局法令，金融机构如果违反任何金管局条例，即构成犯罪，一经定罪，将可被处以不超过100万元的罚款。