本地1310名冠病患者住院 再有八人病逝

（早报讯）本地今天新增9042起冠病确诊病例，比昨天少659起。需输氧或在加护病房的重症病患也减至208人，再有八人病逝。

卫生部网站今晚（3月14日）更新的疫情数据显示，截至今天中午，共有1310名病患住院，比昨天少了38人。情况严重的病患也从昨天的213人减至208人，其中171人需要输氧，在加护病房接受治疗的病患有37人。

今天新增的病例中，本土病例有8941起，其余的101起是输入病例。

在本土病例当中，通过抗原快速检测（ART）确诊的有7528起，占总病例数的83.26％，核酸检测（PCR）呈阳的则有1413人。

每周病例传播率进一步降至0.84，连续13天低于1，这意味着社区病例增幅趋缓。1万6069人在过去一天出院或完成隔离。

我国今天再通报八名病患死于冠病并发症，累计死亡病例增至1153起。

截至本月13日，有91％人口通过全国疫苗接种计划完成基本疫苗接种程序，70％人口注射了追加剂。

过去28天有46万5021人感染冠病，99.7％无症状或只出现轻微症状，需要输氧和进入加护病房的分别占0.2％和0.04％，病逝者占0.04％。

截至今天中午，本地确诊病例累计94万8478起。