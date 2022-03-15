（早报讯）美国隔夜股受俄乌战火影响，纳斯达克指数和标普500指数收低。

俄罗斯和乌克兰代表团日前举行的第四轮会谈没有宣布任何进展，战事日益激烈，让投资者保持谨慎。科技股和大型成长股也在美国联邦储备局宣布上调利率之前遭抛售而导致纳斯达克指数下滑。

道琼斯工业指数微涨1.05点至3万2945.24点；标普500指数下跌0.74%，报4173.11点；纳斯达克指数下跌2.04%，报1万2581.22点。

新加坡海峡时报指数周一下跌17.63点或0.54％，报3232.03点。

今日（3月15日）可关注的股票：

1.新航货运（SIA Cargo）周而开市前公布2021/2022财年第三季的业务报告，货运和邮件的营收同比增81.5%至13亿5100万元。

2.目前停牌的无招牌海鲜（No Signboard）非直接独资子公司Danish Breweries将进行债权人自愿清盘（creditors' voluntary liquidation），集团表示，债务问题导致Danish Breweries无法继续营业。

3.莎莲科技（Sarine Technologies）推出钻石原石鉴定与估价服务，可用于交易、贷款或购买保险等。

4.持有吉宝房地产信托（Keppel REIT）可转换债券1亿4650万元本金的持有人，已行使不可撤销的看跌期权来赎回债券。

吉宝房地产信托经理人昨天在文告中指出，这些债券是2024年到期，为发行2亿元可转换债券计划的一部分，年票息率为1.9％。

根据看跌期权的条件，可转换债券的持有人将于4月10日拿回本金，以及赎回日时的应计利息（accrued interest），之后予以注销。

信托经理人指出，信托将通过现有贷款来进行赎回，预计不会对信托的现金流和总杠杆产生任何重大影响。

完成赎回后，2024年到期未偿还的可转换债券的本金总额将为5350万元。