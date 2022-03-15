五公众合力制伏挥刀狂汉 议员表赞扬

（早报讯）一名男子昨午（3月14日）被指在万国广场挥砍武士刀，随机攻击往来车辆和路人，被五名公众联手制伏。议员黄玲玲对五名公众的行为，表示赞扬。

宏茂桥集选区议员黄玲玲昨天（14日）在面簿贴文说，当局昨午接获一起男子在万国广场（Buangkok Square）外，对路人和车辆耍弄武士刀的事件。

警方之后在刑事恐吓及持有危险武器的罪名下将男子逮捕。调查正在进行中。

黄玲玲说，在等待警员到场援助时，五名公众冲上前帮忙，制伏嫌犯。“他们勇敢和无私的行为是值得赞扬和效仿的。”

她已要求警方在万国一带加强巡逻，并吁请民众时时警惕，维持社区的安全。

警方指出，刑事恐吓一旦罪成，可被判坐牢两年，或罚款，或两者兼施；一旦持有危险武器罪成，将面临最长三年监禁，以及至少六下鞭刑。

男子明天将在持危险武器蓄意伤人的罪名下被控。