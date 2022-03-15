调查：八成受访员工今年享有不同程度加薪

（早报讯）调查显示，八成受访员工表示今年享有加薪，半数受访者今年能获得花红，其中约四成的人预计能得到一至三个月的花红。

人力资源服务公司任仕达（Randstad）针对疫情两年后薪资和花红的趋势，在今年2月对本地300名员工进行了调查，并在今日（3月15日）发布了2022年预期薪资和花红调查的结果。

在将获得花红的受访者中，有65%的人认为他们对公司感到满意，因此未来不会考虑跳槽。

43%的人预计在第十三个月花红之外，今年将获得约1至3个月的花红。四分之一的人预计得到少于一个月的花红，另有12%的人将获得超过7个月的花红。

任仕达新加坡和马来西亚地区董事经理佳雅·戴丝（Jaya Dass）表示：“在疫情这个重大的辞职或重组阶段，雇主必须愿意分红，来留住有价值的员工。在这个人才短缺的市场上，拥有紧缺技能的人才有很强的谈判能力来要求更高的薪水，如果他们现在的老板不能满足他们的期望，他们很可能会寻找新雇主。”

加薪方面，八成的受访者今年会有不同程度的加薪，其中9%的受访者加薪幅度将超过20%。

当被问及是选择居家办公还是获得更高花红时，41%的人认为居家办公比得到花红更有吸引力。

针对这项结果，戴丝说：“雇主必须调整工作和福利计划，以满足员工和求职者的期待，从而提供吸引及留住人才的能力。”

戴丝认为，居家办公近两年，让许多员工体会到居家办公在节省通勤时间和开销上的诸多好处，他们拥有更多个人时间，甚至认为居家办公更高效。