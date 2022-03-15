总统挑战与心理卫生学院合作支持社服机构 帮助有心理问题青年

（早报讯）近年来有越来越多青年出现心理健康问题，今年的总统挑战将与心理卫生学院合作，支持社会服务机构更好地在社区内帮助这群需要帮助的青年。

哈莉玛总统今早于新加坡心理健康协会（Singapore Association of Mental Health，简称SAMH）举办的虚拟画展Curiography开幕仪式上做出这项宣布，新加坡心理健康协会将会是其中一个参与这项计划的社会福利机构，在社区中为青年提供心理健康的咨询和护理。

她说：“2015年至2020年间因抑郁症而到心理卫生学院求医的青年增加约六成，我们也听到有更多学生面对压力，但目前围绕青年的社区心理健康服务很少，青年可到社会服务机构或心理卫生学院社区心理健康反应、初期治疗与评估计划项目求助，但许多人因担心受到歧视或缺乏意识而没这么做。”

在这项名为SYiNC的计划下，总统挑战和心理卫生学院将协助提升社会服务机构的能力，并且为出现轻度和中度心理健康问题的青年提供阶梯治疗的模式。计划将帮助患心理健康问题的13岁至19岁青年，让他们能在住家附近获得必要的二次护理或心理社会支持，改变患心理健康问题的病患的护理方式。

参与计划的青年包括曾入住精神病病房或到专科诊所治疗的病患，也有曾到过心理卫生学院急诊部门求医，虽然无需住院但仍然需要社会支持的病患。

心理卫生学院作为领域专家，将为参与的社会服务机构提供培训计划，培训将涵盖如何通过访谈和评估、个案概念化（case formulation）和进行循证实践的介入为病患提支持。心理卫生学院也将作为联络点，定期会为这些机构的管理者举行个案研讨会，提供支持让他们更好地照料这些病患。

除了新加坡心理健康协会，参加试验计划的社会服务机构还包括Club HEAL、新加坡儿童会和触爱社会服务中心（TOUCH Community Services）。他们也将为参与项目的青年提供关怀服务、包括辅导、以及家庭治疗、认知行为疗法和辩证行为疗法等心理治疗方案。

项目将由总统挑战资助，并获得义安公司和莱佛士医疗集团赞助。

哈莉玛总统说：“我有信心总统挑战和心理卫生学院的合作项目将有助于提升社会机构的能力，在熟悉的环境中为青年提供必要的介入支持...将心理保健带入社区也将助于全面解决青年与他们家庭所面临的社会问题。我也呼吁更多社会服务机构加入这项计划，为有心理健康需求的青少年提供支持。”