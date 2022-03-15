上错德士推司机飙脏话 醉洋汉罚2000元

（早报讯）洋汉喝醉酒上错别人预定的德士，被德士司机请下车时却嚷嚷不休，还飙脏话和猛推德士司机。

酒后闹事的洋汉，是来自澳大利亚的被告弗兰西斯·迪安·詹姆士（Francis Dion James，51岁）。他在今天（3月15日）承认辱骂公共服务人员、没戴口罩和醉酒闹事的罪名，判罚款2000元。

控方申请撤销另一项使用刑事暴力的罪名，并以其中一项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

案情显示，事故是发生在2021年6月4日晚上近9时，地点在滨海景的亚洲广场第一大厦（Asia Square Tower 1）。被告案发时是工程师。

受害者是郑姓德士司机（48岁），他当时接到电召服务，正在大厦楼下等乘客，被告这时不知何故上错车。德士司机于是请他下车，但他不肯，迫使原本要搭德士的乘客取消电召服务。

眼看被告叫不动，受害者只好报警求救，指有一名醉汉在德士上，但他没有预定德士服务，所以不应该在车里。

整个过程没戴口罩

被告这时还是不肯罢休，他不断猛推德士司机，还对他乱飙脏话，整个过程没戴口罩，这些行径也都被附近的电眼拍下。

警方抵达现场时，被告也不愿配合警员问话。警员当时就注意到他走路不稳，身上散发着浓烈酒味，而且满脸通红，显然在喝醉酒闹事。

代表律师求情时表示，被告如今懊悔不已，他已赔偿德士司机以及亲自道歉，对方也已原谅他。

律师指出，被告接受辅导后决定不再碰酒。这是被告首次触法，律师恳请法官从轻发落。