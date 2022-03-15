王瑞杰：疫情商业环境艰难 中华总商会助会员企业渡艰难时期

（早报讯）新加坡中华总商会的上一届董事会的任期正好碰上冠病疫情引发的极具挑战的商业环境，但总商会在稳固社会结构的同时，也孜孜不倦地协助会员企业渡过艰难时期。

副总理王瑞杰今天（3月15日）出席新加坡中华总商会第61届董事会就职典礼讲话时，做出以上表示。

他表示，尽管全球经济目前有很多不确定因素，但只要我国上下目标一致，新加坡就能继续繁荣发展。

他呼吁本地企业把局限转为优势，“新加坡虽然小，但我们应该把它变成我们的优势，更加灵活，并作为一个生态系统工作”。

王瑞杰说：“新加坡国内市场很小，许多企业都习惯于把彼此视为竞争对手。这种竞争意识是好的，企业可以利用这一点来发展独特的优势，让自己与众不同，并且遵守竞争法。”

吁企业团结一致

不过，他呼吁企业应该团结一致，解决共同的挑战，并开拓海外市场。“我们不应该只是在一个小池塘里争斗的大鱼，而是要一起去探索海洋。”

他赞许新加坡中华总商会一直在协助这项工作，通过它在2017年设立的商团中心，提升商团能力，使它们能够更好地合作。

在王瑞杰的见证下，联发集团执行主席高泉庆今天从60届董事会会长黄山忠手中接过领导棒子，成为第61届董事会会长。他将于下来三年任期内带领总商会，为商界服务。

其他宣誓就职的还包括三名新副会长，第一副会长是普华永道新加坡亚太区私营及初创企业服务部主管合伙人吴绍均；第二副会长是星金融发展执行董事兼总裁李思亮；第三副会长是昇菘集团总裁林福星。