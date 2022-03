本地股市周二早盘上涨0.65%

(早报讯)本地股市受到银行股提振而上升,海峡时报指数今天(3月15日)早盘上升20.86点或0.65%,报3252.89点。

三大银行股开盘后强劲上升,星展集团(DBS)、大华银行(UOB)和华侨银行(OCBC)早盘分别上涨2.02%、1.96%和1.03%,报33.83元、30.69元和11.82元。

胜科海事(Sembcorp Marine)也因为俄乌战事持续而再度上涨,起2.33%至8.8分。

DailyFX策略师杨燕发表报告说:“原油、天然气、谷粮和金属的价格近几个星期来上涨,加大全球的通货膨胀压力。这可能抑制消费情绪,薪金和原料价格上涨会导致企业利润被压缩。”

她还说,市场预测美国联邦储备局今年内会把利率上调到1.75%至2%,而美国通胀率预计会在这几个月内因为俄乌战争推高大宗商品价格而超过7.9%。

在个股消息方面,新科工程(ST Engineering)获得美国外国投资委员会(Committee on Foreign Investment in the United States,简称CFIUS)的批准,收购美国智能交通业者TransCore。收购预计在本月完成。

目前停牌的无招牌海鲜(No Signboard)非直接独资子公司Danish Breweries将进行债权人自愿清盘(creditors' voluntary liquidation),集团表示,债务问题导致Danish Breweries无法继续营业。

莎莲科技(Sarine Technologies)推出钻石原石鉴定与估价服务,可用于交易、贷款或购买保险等。