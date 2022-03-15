本地一医生涉散播冠病假信息 医理会发限制令

（早报讯）一名本地医生因涉嫌散播有关冠病的虚假信息，包括处方药伊维菌素对治疗和预防冠病的效能，医药理事会正在调查，并对他的行医资格发出限制令。

新加坡医药理事会是在去年11月25日接获投诉，指医生杨应伟（音译，Yang Ing Woei）涉嫌在拥有206名成员的WhatsApp群组散播有关冠病的虚假信息，包括伊维菌素（Ivermectin）对治疗和预防冠病的效能，例如谎称给一些冠病病患伊维菌素，病患们在三天后就脱离加护或重护病房。

这些信息随后被提交至医药理事会的临时停业令委员会（Interim Orders Committee），以评估是否应该基于保护公众，以及公共利益和杨应伟自身的利益，须暂时吊销杨应伟的行医执照或发出限制令。医理会也已经成立独立调查委员会进行评估，调查正在进行中。

临时停业令委员会在3月9日完成调查后认为，有必要发出限制令以保护公众和保障公共利益。限制令规定，今年3月9日起杨应伟在行医时须遵守一系列限制。限制为期18个月，或直到医理会完成诉讼程序。

限制包括杨应伟不能散播或发布任何有违于一般受承认的，在本地获准使用的冠病疫苗在预防和治疗冠病方面的安全、效能和有效性的信息和文件。他也不能散播任何关于伊维菌素、未用以临床试验的药物，以及其他未受卫生科学局批准使用的药物、医疗产品和疫苗在治疗和预防冠病的安全性和效能。

杨应伟也不准散播或发布售卖或提供伊维菌素的任何信息，或是利用任何网站、社交媒体平台或封闭的消息系统来散播上述信息。在合理的情况下，杨应伟也应撤回任何已发布在网站和社交媒体平台等，涉及上述信息的贴文或留言。

临时停业令委员也勒令杨应伟不能推荐、供应、开处或使用伊维菌素，或是任何未被卫生科学局批准用以预防或治疗冠病的药物。他也不能向任何人提供有关于上述药物的虚假或具误导性的信息，也不能发出任何信息来暗示自己能售卖或提供未经卫生科学局批准用以预防和治疗冠病的药物。

另外，杨应伟也不能在没有其他持行医准证，获注册医疗人员的准许下向任何病患推荐、供应和使用伊维菌素。

据网上的资料，杨应伟是早前在社交媒体发表公开信，要求暂停为男学生接种冠病疫苗的五名本地医生中的其中一人。