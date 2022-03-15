迷你巴坠沟一人颈椎骨折 司机危驾罚款吊照

（早报讯）载有三个大人和一名一岁女婴的迷你巴士，雨天转弯时失控撞断栏杆，栽进两米深沟渠，导致其中一名乘客颈椎骨折。巴士司机因危险驾驶导致他人受重伤，被判罚款3000元，驾照也吊销五年。

被告罗建生（译音，30岁）面对三项触犯公路交通法令的控状，控方以其中一项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

这起车祸发生在2020年11月28日早上9时零9分，地点在武吉巴督第3道和第8道交界处。

根据案情，被告当时载着一家四口，包括两名分别57岁和33岁的女子、一名35岁的男子，以及一名一岁女婴。

巴士行车记录器录下的画面显示，当天下着绵绵细雨，路面湿滑。被告原本停在事发地点等红灯，之后右转驶向武吉巴督第6道，但因转向过度，被告下意识地把驾驶盘转向左边，结果导致巴士失控撞上路堤，冲破栏杆坠入沟渠。

迷你巴士冲破栏杆后一头栽入两米深的大沟渠，车头严重撞毁。（档案照）

车祸发生后，巴士的车头撞毁，车头下还压着被撞脱落的栏杆。警方及民防部队在事后受询时说，男乘客及女婴被送到国大医院，另两名女乘客则被送往黄廷方综合医院。所有伤者都是在清醒的情况下送院的。

女乘客住院六天病假65天

33岁女乘客经检查后被发现颈椎骨折，得住院六天接受治疗，以及休65天的病假。

代表律师替被告求情时说，车上的男乘客事后主动为被告写了一封求情信，称他全家没有怪罪被告，他们也深知被告平时驾驶时都非常小心谨慎。