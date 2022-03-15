乱丢烟蒂被撞见 男子关罗厘车门夹伤稽查员

（早报讯）罗厘司机乱丢烟蒂遭国家环境局稽查员撞见后，拒绝配合交出身份证，还猛关罗厘车门夹伤稽查员的手。

抽完烟后把烟蒂丢进沟渠，52岁罗厘司机乱丢垃圾的举动，正巧被两名国家环境局稽查员撞见。司机后来拒绝出示身份证，也不顾其中一名稽查员出手拦截，直接猛力关上罗厘车门，导致车门夹伤稽查员的手。

这名罗厘司机洪齐川（译音，52岁）原本不认罪，但昨天（3月14日）在开审前突然选择认罪。他承认一项抵触国家环境局法令和一项鲁莽行事危害他人安危的罪名后，被判坐牢12天和罚款800元。若无法缴付罚款，被告须额外坐牢四天代替。

根据案情，被告于2020年2月18日下午2时25分，在义顺中1路第930座组屋底层边抽烟边与朋友聊天，他后来随手把烟蒂丢进附近的沟渠内。

两名正在附近执行任务的环境局稽查员见状，立即上前表明身份，并要求被告出示身份证以开出罚单给他。其中一名稽查员身上佩戴了随身摄录机。

不过，被告否认乱丢垃圾，还呛声“我（把垃圾）扔哪里？”，甚至挑衅稽查员报警，接着转身跳上罗厘。

被告的朋友见状上前帮他求情，并询问若被告把烟蒂拾起来，稽查员能否通融一次，但被稽查员拒绝。

其中一名稽查员当时把右手放在罗厘车门旁，以阻止被告关上车门逃离现场。

不料，被告跳上罗厘后，不顾稽查员的安危，直接关上车门，导致车门重重打中稽查员的右手。

稽查员当下痛得把手抽回，被告则伺机关上车门开车离开现场。

稽查员事后到医院求诊，被诊断右手腕轻微红肿和疼痛，也因疼痛导致手腕的活动能力受限，拿了七天病假。