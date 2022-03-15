从组屋10楼抛下脚踏车 青年坐牢六周

（早报讯）不满女友“闹失踪”，青年喝醉后为了发泄怒火，竟将停在组屋10楼走廊上的脚踏车抛下楼。

被告哈林迪尔（23岁）面对两项控状，分别是鲁莽行为危害他人性命罪，以及触犯冠病19（临时措施）法令。他今天（3月15日）认罪后被判坐牢六周、罚款1000元和赔偿车主90元，但因经济拮据而选择坐牢多一周又一天代替。

这起高楼抛物案发生在去年12月16日下午4时许，地点是榜鹅埃奇德尔坪（Edgedale Plains）的一座组屋。

根据案情，被告当天中午喝了一罐啤酒后搭私召车到女友家，但女友的亲戚说她刚刚出门了。

被告看到女友的亲戚也在喝酒，便到附近超市多买了两罐啤酒回来与女友的亲戚畅饮。期间，被告不断尝试拨电给女友，但都没接通，被告因此心生怒火。

被告喝完酒后再到超市“补货”，这回买了三罐啤酒，并一直喝到下午3时30分许才决定离开。

醉醺醺的被告在10楼的电梯口看见一辆成人脚踏车，为发泄怒火就将脚踏车丢下楼。脚踏车击中有盖走道的屋顶弹起，再跌落在一楼电梯口前的草地上。

闭路电视录像显示，被告随后搭电梯下楼，途中还不戴口罩与某人视频通话。

警方在当天下午4时19分接获市镇理事会职员的通报，指有人故意抛下脚踏车，组屋走道的屋顶因此受损。

法官下判时斥责被告，指他在住宅区做出如此危险行为，幸亏无人因此受伤。