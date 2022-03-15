简化措施生效首日 多数公众自律保持安全距离

（早报讯）公众今后只要戴好口罩，就无须保持安全距离。不过，大部分公众考虑到疫情未散，选择小心行事，碰到人多时还是倾向与他人保持一定距离以防万一。

同时，公共场所和购物商场陆续拆除安全距离标志，也有商家继续保留这些措施，直到情况进一步好转。

政府今日（3月15日）起通过调整社交人数、戴口罩规定、工作场所限制、安全距离以及活动人数，把原有的各项安全管理措施化繁为简。其中，室内和户外都须戴口罩的规定不变，但只要戴好口罩，就无须保持1米安全距离。

记者走访榜鹅、卡迪和义顺一带的邻里商店及购物中心时发现，大部分的业者并未拆除安全距离贴纸和胶带。有些认为疫情仍严重，顾客保持安全距离是好习惯，但一些则是因不知情，尚未采取行动。

在义顺纳福城一间袜子店工作的周姓店员（37岁）受访时反问记者：“可以撕了啊？我不懂（要不要撕掉胶带）哦……如果政府确定不要强制贴了，我们再撕。”

职总超市维持原有措施

职总平价超市在全岛的151间超市会维持原有的安全管理措施，包括保留安全距离贴纸，以及在店内广播，提醒顾客保持安全距离等。

超市发言人说，他们会继续关注不断变化的情况并与当局合作，为员工和顾客提供安全和健康的购物和工作环境。

另外，国家公园局陆续拆除公园内的凉亭和烧烤台封网，为18日设施重新开放做准备。

公众乐见拆封网

公众莫妮卡今早和家人到东海岸公园玩乐时，乐见工作人员拆除凉亭封网，他们一直在旁等候，并在第一时间进入凉亭内野餐。她说：“之前有好几次因为突然下雨，亭子又封起来，我们都成了落汤鸡，现在解封当然是件好事。”

方志英（63岁，退休者）虽怀念在海边烧烤的氛围，但她不急于申请使用烧烤台的准证。她说：“现在社交人数还是限制在五个人，办烧烤也没有气氛，我会等到开放到至少八个人后再考虑，毕竟人多也比较容易准备食材。”

随着五大简化安全管理措施生效，公众周末和公共假日到圣淘沙丹戎海滩、巴拉湾海滩和西乐索海滩时都不用预约。岛上大部分的安全距离标志，以及之前为把海滩分区而设的屏障和入口处也会拆除。

圣淘沙发展局发言人说，为了所有人的安全和良好体验，访客应继续遵守现有的安全管理措施，包括有意进入沙滩运动的访客须遵守每组最多五人的限制。

发言人也提到，大部分访客都负起了社会责任。安全管理措施实施以来，圣淘沙发展局共向83名违例者开出罚单。