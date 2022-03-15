加息展望推动银行股 海指逆市回涨0.12％

（早报讯）美国加息展望和中国的冠病疫情影响供应链，亚太各地股市今天（3月15日）普遍滑落，香港股市大跌5.72％，上海和深圳股市挫跌4.95％和4.56％。不过，新加坡股市逆市上涨，在银行股扬升的支持下，海峡时报指数回升0.12％或4.01点，闭市报3236.04点，但大多数成份股败跌。

东京股市今天也攀升0.15％，但悉尼和首尔股市下跌0.89％和0.91％。今天至本地傍晚时分，美国三大股指期货下跌0.33％至0.50％，WTI和布伦特原油期货分别继续大跌5.28％和5.34％至每桶报97.57美元和101.19美元，欧洲和伦敦股市今天开盘至今下跌1.57％和2.52％。

资深股票经纪冯施钧受访时说：“亚洲市场仍然相当波动，因为中国新一波的冠病19疫情影响到已经对乌克兰战争感到担忧的投资者的信心。缺乏正面消息，这情况将继续影响市场情绪。”

DailyFX策略师杨燕受访时说：“今天亚太地区市场涨跌不一，受到地缘政治风险，油价回落，以及即将到来的美国联邦储备局3月公开市场会议利率决策的影响。”

“香港股市重挫6％，由于中国经济在疫情反扑的情况下面临下行的风险。中国封锁了包括深圳在内的几个重要的城市和地区，可能导致短期的经济放缓和供应链中断。另一方面，中美两方对科技公司的监管压力也是香港科技股暴跌的重要原因。”

新加坡凯基证券分析师陈广治受访时说：“今天整体市场下跌，等待明天联储局公开市场委员会（FOMC）会议上的加息决定和前景指引。中国和香港市场继续遭到抛售，主要是受外国基金卖空运动的推动，引起恐慌性抛售。大宗商品市场也出现回调。”

另一方面，星展集团研究今天在一份报告中维持海指年底达3550点的预测。它认为，占海指42％权重的本地银行将受益于净利息收益率（NIM）在利率上升环境中改善。

整体本地股市交易量今天增至16亿7000万股，交易总值扬升至15亿4000万元。全场上升股179只，下跌股326只。

海指成份股今天仅5只股价上涨，多达23只下跌，2只持平。银行股继续给予海指最大支持，星展集团控股（DBS）和大华银行（UOB）的股价今天涨幅达2.20％和1.43％，收报33.89元和30.53元。星展的交易总值达2亿1565万元，继续高居榜首。跌幅最大的海指成份股是香港置地（Hongkong Land）、扬子江船业（Yangzijiang）和胜科工业（Sembcorp Industries），股价今天分别跌4.16％、3.68％和2.63％，收报4.84美元、1.31元和2.59元。

油气股继续交易活跃，常青石油天然气（RH PetroGas）和Rex国际，股价今天分别大跌8.77％和4.29％至0.26元和0.335元，交易量达5970万股和4578万股，是全场第三和第五活跃股。

个股方面，吉宝企业（Keppel Corp）今天股价跌0.33％至6.09元。吉宝企业昨晚透露，集团旗下吉宝置业（Keppel Land）以5310万美元（约7170万新元）全面脱售独资子公司Flemmington Investments（FIPL）。

吉宝房地产投资信托（Keppel REIT）今天股价涨1.68％至1.21元。它昨晚透露，持有吉宝房地产信托可转换债券1亿4650万元本金的持有人，已行使不可撤销的选择权来赎回债券。信托将通过现有贷款来进行赎回，预计不会对信托的现金流和总杠杆产生任何重大影响。

安杰德国际（Ntegrator International）今天股价持平于0.5分。它昨晚透露，争取到两份总值2900万元的合约，客户是区域电信网络服务商。