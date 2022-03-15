新航：4月份集团客运能力可达疫前57％

（早报讯）新加坡航空公司（SIA）预期到今年4月份，集团客运能力将可达疫情前的57％。

它表示，集团将在未来几周内进一步扩大其疫苗接种者旅游通道（VTL）网络，使这个网络达到27个国家的总共66个城市。从2022年3月16日起，新的VTL服务将逐步增加到东南亚和印度的部分城市以及雅典。更多的非VTL航班也将被转换为某些目的地的VTL航班。

新航今天(3月15日）闭市后透露，今年2月份集团的客运能力（passenger capacity，以可用座位公里数计算）达到疫情前的44％，比1月份低两个百分点。这是因为2月份是一个较短的月份。集团载客率（passenger load factor）下降了0.9个百分点至39.1％（同比增加29.4个百分点）。

在今年2月份的上半月，VTL服务的机票销售仍然受制于入境配额减少50％的规定。在2022年2月16日，新加坡宣布将取消50％的上限，并在2022年3月4日前逐步将VTL的每日入境配额从5000人增加到15000人。

货运业务方面，新航的载货率（cargo load factor）在2月份为69.0％，同比下降25.6个百分点，这与季节性波动一致。货运能力（cargo capacity）同比大增长50.4％，因为客运航班的逐步恢复。另一方面，货运量只上升了9.8％，因为在华人新年假期期间，整体航空货运需求放缓。

截至2022年2月底，集团的客运网络覆盖了包括新加坡在内的87个目的地。截至2月底，新航的服务覆盖63个目的地，而其廉价航空业子公司酷航（Scoot）的服务覆盖37个目的地。