拖欠3万元工资 建筑公司前董事被罚9万元

（早报讯）建筑公司资金周转出问题，拖欠13名建筑员工超过3万元工资，公司前董事因此被判罚款9万元，即拖欠数额的近三倍。

涉案的建筑公司是Chiang Wah Construction私人有限公司。被告唐建升（65岁）案发时是公司唯一的董事。他今天（3月15日）承认30项抵触抵触雇佣法令罪名，余30项交由法官下判时一并考虑。

结合所有罪状，被告从2016年12月至2017年2月近三个月期间，共拖欠13名员工的月薪和加班费，总数达到3万6000元。这些员工都是建筑工，他们持工作准证并与公司签署雇佣合约。

根据法令，公司必须在工资期结束后的七天内支付月薪，并在14天内支付加班费，但Chiang Wah Construction却没有这么做。控状显示，这些员工的月薪介于350元和3491元，各自被拖欠的加班费也高达数百元。

多数被拖欠工资的员工在2017年2月底终止雇佣合约，离开公司。人力部于2017年2月27日接获通知后介入调查。

庭上揭露，被告随后通过保险公司给员工支付部分工资，但至今仍未支付约两万元工资。

被告求情时表示不是故意拖欠薪水，而是面对资金周转的问题。他称自己和公司都宣告破产，家人也因为这件事而关系不和，他与妻子甚至因此闹离婚。

法官下判时表示，鉴于被告决定认罪并已做出部分赔偿，因此同意控方的说辞判被告罚款即可。然而被告缴付不了罚金，因此得坐牢120天代替。（人名译音）