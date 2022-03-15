见义勇为制伏持刀男子 六名公众获公众精神奖

（早报讯）男子从购物商场买菜回家途中遭持刀男子袭击，即将再次为人父的他担心男子会到商场伤害孩童与年长者，于是用手中的购物袋反击，并在其他四名公众的协助下制伏持刀男子。

这五名公众和一名报警的路人，今天（3月15日）获颁公众精神奖，以表扬他们的英勇行为。

这起骇人听闻的持刀攻击事件，发生在昨天下午1时56分，一名37岁的男子先在万国弯（Buangkok Crescent）的路中央挥刀损坏五辆车子，接着到附近万国广场购物中心（Buangkok Square Mall）前的交通灯挥刀砍伤路人。

津达那（Amila Chinthana，35岁，搬运业商人）当时从商场买了菜准备回家，来到交通灯前就远远看到一名身穿黑色背心及长裤的男子在马路中央用武士刀劈砍经过的车辆。

他说：“我觉得他不太对劲，于是决定用手机拍下他的举动，岂料他却冲向我，对我挥刀。”

津达那与妻子育有一名3岁儿子，妻子目前怀有7个月身孕，即将二度当爸爸的他说：“当下我并不感到害怕，心里只有一个念头，就是如果我不阻止他，他就会伤害附近的小孩、年长者，甚至是孕妇。”

津达那于是用手中的购物袋反击，所幸男子冲向他的时候突然滑倒在地，津达那趁机冲上前压住男子的上半身。另外四名公众也立刻上前帮忙，合力将男子压制在地上。

当时在交通灯处等待过马路的林俊逸（20岁，学生）说：“当时我有两个选择，一是过马路，二是帮忙阻止那名男子。我心想，我不能让无辜的人受伤，所以没有考虑太多，便上前帮忙压制那名男子。”

津达那在一段于社交媒体流传的视频中透露自己的手机号码，让他在事发后短短6小时内，接到超过500通电话与至少260则短信。

他说：“当时一名自称是商场管理员的女子问我的电话号码，我便脱口而出，没想到视频会被疯传。大部分的短信都是向我表示感谢，还有一些公众表示想捐钱或送食物给我，但我都回拒了。”

宏茂桥警署调查主任周敬伟警监说：“这六名勇敢的民众合力制服了持剑的歹徒，确保了这个地区居民的安全。他们见义勇为的行为体现了公共精神，我们对此表示敬意和赞扬。”

这名砍人37岁男子明天将在持危险武器蓄意伤人的罪名下被控。