（早报讯）油价回落提振美国投资者信心，美国隔夜股止跌回升。

布伦特原油价格从每桶139美元回落至100美元以下。此外，美国生产者物价升幅低于预期，让投资者暂缓一口气。

投资者趁低买入科技股，微软（Microsoft）和苹果（Apple）分别上涨3.87%和2.97%。航空股也纷纷上扬，达美航空（Delta Air Lines）跳涨8.70%，联合航空（United Airlines）上升9.19%。

道琼斯工业指数上涨1.82%，报3万3544.34点；标普500指数上涨2.14%至4262.45点；纳斯达克指数收涨2.92%，报1万2948.62点。

海峡时报指数周二上升0.12％或4.01点，闭市报3236.04点。

今日（3月16日）可关注的股票：

1.胜科海事（Semcorp Marine）完成建造一艘为挪威渡轮业者Norled AS公司设计和建造的艘电池供电的客运滚装（RoPax）渡轮。胜科海事会为Norled AS一共建造三艘RoPax杜伦布，另外两艘渡轮预计会在今年内完工。

2.目前停牌的绿科控股（ecoWise Holdings）回复新加坡交易所的询问时表示，国家环境局同意让公司延迟缴交租用林厝港路设施的保证金。公司因为陷入财务困境而需要延迟缴付69万1200元的保证金。

3.吉宝企业（Keppel Corp）、吉宝亚洲基础设施基金（Keppel Asia Infrastructure Fund，简称KAIF）以及KAIF的一个联合投资者（合称财团），将以1亿1500万美元（1亿5700万新元）的价格，直接收购Cleantech Solar Asia（CSA）的其余50％股权，使到他们在交易完成后有效掌控CSA的75.5％股权。

4.康福德高集团（ComfortDelGro）的子公司CDC South East Queensland公司签约，以674万元收购一个在澳洲昆士兰罗克汉普顿市（Rockhampton）的巴士业务。集团指出，若此交易获得管制批准并完成，将为集团在该市的现有巴士业务增添16辆巴士。