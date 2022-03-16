建屋局首发绿色债券筹得10亿元

（早报讯）建屋发展局通过首次发行绿色债券，成功筹得10亿元，为绿色建筑项目提供资金。即将推出的Parc Residences @ Tengah和Heart of Yew Tee就是两个符合绿色融资框架条件的组屋项目。

建屋局今天（3月16日）发文告说，该局昨天通过发行首笔绿色债券，成功筹得10亿元，标志着该局迈出了绿色融资交易的第一步。绿色债券募集的资金专门用于在该局通过绿色融资框架（Green Finance Framework）资助的绿色建筑项目。

希望获得资助的项目须在设计阶段就符合必要的规定，以确保它们能被评为本地顶尖的绿色建筑。这包括高效的能源及用水率、绿化条件与活跃通勤考量等等。

除了评估可通过债券募集资金融资的项目参数与流程，绿色融资框架还制定了符合条件的绿色项目募集资金分配的透明报告结构。

建屋局说，绿色融资框架与首个绿色债券的推出，将支持政府整体协作，推动新加坡的可持续发展。

总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长英兰妮今天也在面簿贴文说，即将推出的Parc Residences @ Tengah和Heart of Yew Tee就是两个符合绿色融资框架条件的组屋项目。

其中，Parc Residences @ Tengah有一系列可持续元素，譬如可将电梯驱动过程中散发的热能回收为电力的再生电梯（regenerative lift）、可回收物品中央滑槽和双层自行车架，以及用于更有效地收集垃圾和维护组屋区环境的气动垃圾输送系统（Pneumatic Waste Conveyance System）。屋主还可选择购买比空调更节能的中央冷气系统。