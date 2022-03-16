通胀风险放缓 本地股市上午涨1.3％

（早报讯）油价持续回落，通货膨胀风险放缓，大部分亚洲股市强劲反弹，本地股市上午一度涨逾50点。

国际原油价格上周突破每桶130美元的13年高点后，持续回落，至今已经下跌超过20％。

能源价格大涨推升通胀的风险似有放缓，美国隔夜股市强劲回弹，带动主要的亚洲区域股市上午纷纷上涨。香港股市一度大涨3％，新加坡、日本、韩国和澳大利亚股市也有逾1％的涨幅。

截至中午休市，新加坡海峡时报指数报3276.98点，涨40.94点或1.27％。海指上午最高攀升到3289.80点。

DailyFX策略师杨燕说：“原油价格下跌缓解了对通货膨胀的担忧，提振了投资者的信心。”

她指出，乌克兰的紧张局势有所缓和，中国在几个关键城市实行封锁，以打击冠病疫情，导致美国西得克萨斯中质原油（WTI）在过去五个交易日暴跌了23.7％。

中国是世界上最大的石油进口国，在2020年花了将近1760亿美元（约2400亿新元）进口石油。

杨燕认为，全球投资者接下来将密切关注今天联储局公开市场委员会（FOMC）的会议结果。联储局预计将在会议宣布加息25个基点，这是联储局2018年以来首次加息。

预计将从加息受益的本地银行股上午都上涨，大华银行（UOB）一度涨4％，截至中午休市报31.60元，涨了3.5％。星展银行（DBS）和华侨银行（OCBC）各涨了1.2％左右。