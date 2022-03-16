反牟利委员会：借消费税乱涨价 商家名字将公布

（早报讯）未来商家不能以消费税为借口，趁机调涨物价，反牟利委员会一旦接获消费者投报并查证属实，不合理涨价的商家名字将被公诸于世。

领导13人反牟利委员会（Committee Against Profiteering，简称CAP）的贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲今日（3月16日）接受媒体访问时强调，委员会的职责是调查和消费税有关不合理涨价的反馈，重点会放在本地家庭经常消费或使用的日常用品上。

这些物品包括鸡蛋、鸡肉、蔬菜和小贩中心和咖啡店的餐饮，及非食品的家居必需品。

刘燕玲说，从4月1日起，公众可通过线上网站和线下全岛民众俱乐部的两种管道，提出反馈或举报任何涉嫌以消费税为借口，不合理提高价格的商家。

反牟利委员会接获投报后将仔细研究个案，并联系商家了解涨价原因和评估商家解释，涉嫌谋取暴利的商家名字或被公之于众，起阻吓作用。

财政部长黄循财2月18日发表2022财政年预算案声明时，宣布成立反牟利委员会，以确保商家不会借消费税之名，趁机涨价。消费税将在明年1月1日调高到8%，2024年1月1日再上调到9%。政府于1994年推介消费税时首度成立反牟利委员会，消费税分别于2003年及2007年调涨时，反牟利委员会也重新运作，监督物价走势。

刘燕玲透露，2007年消费税调涨后，两年内反牟利委员会共接获约200宗投报，高达九成和餐饮及零售有关。

13人委员会今天首次召开会议，成员涵盖国会议员、企业界、行业组织及基层组织代表，大家一致同意需要与新加坡竞争与消费者委员会、人民协会和消费者协会合作。

反牟利委员会 加强透明度

刘燕玲强调，反牟利委员会不会对商家带来额外负担，它的角色是加强透明度，确保自由市场竞争发挥作用。

她说，理解商家面对各种成本上涨压力，因此在维护消费者利益的同时，政府也通过一连串措施协助商家。

公众可从4月1日起，通过反牟利委员会网站投报，所需资料包括个人联系、商家讯息、特定产品和价格。