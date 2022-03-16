（早报讯）过去几个月节节攀升的油价出现下滑趋势，燃油零售价格比上周低至少1角，但每公升仍在3元以上。

综合消费者协会燃油零售价格比较网站“Fuel Kaki”和汽车平台Motorist截至今天（3月16日）下午2时的数据，较多车主使用的95辛烷值（Octane 95）汽油在四家汽油零售商的售价均为每公升3.09元，新加坡石油公司（SPC）则为3.08元。

相比上周五，蚬壳（Shell）和加德士（Caltex）每公升95辛烷值汽油价格至少下跌了1角1分，中国石化（Sinopec）则减少了1角。

同时，92辛烷值汽油每公升的售价均下降至少1角1分，目前在加德士和埃索（Esso）为3.05元，新加坡石油公司则售3.04元。其他两家零售商不提供这个级别的汽油。

98辛烷值汽油售价也下降了1角左右，埃索、中国石化和新加坡石油公司售价为3.56元，蚬壳每公升则售卖3.58元。

五家零售商每公升的柴油价格介于2.83元至2.86元之间，相比上周五的2.88元至2.90元少。

乌克兰危机导致全球油价骤升，本地至少两家汽油零售商的95级汽油3月初冲破每公升3元的价位，令不少驾车人士叫苦连天。尽管汽油零售价如今下滑，这仍比六个月前的价格高出许多。去年6月，95级汽油每公升的售价不高于2.60元。