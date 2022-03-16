新大生骇他人电邮 卖109段性爱视频

（早报讯）新大生通过非法网站搜出女同学和数名陌生人的电邮地址和密码，并以此骇入他们电邮邮箱、社媒账号和云端文档，然后泄露存在里头的私人信息，并以3500元卖掉其中的109段性爱视频。

现年30岁的被告刘伟杰（译音），案发时是新加坡管理大学的学生。他面对19项控状，包括触犯滥用电脑法令、防止骚扰法令和影片法令等。控方以其中八项提控，他今天（3月16日）被判坐牢26个月。

根据案情，被告在2016年目睹女同学与男友在校园内牵手后，竟认为男友在占女同学的便宜，因此决定要“保护”她。

被告侥幸猜中女同学男友的电邮密码后，八天内12次侵入对方的电邮，找到对方的离婚文件和与其他女人躺在床上的视频。

被告将这些文件和视频转发给女同学，导致女同学与男友闹翻。被告得知两人闹翻后，被告约女同学见面但被拒绝。

实际上，被告也骇入女同学的电邮，把她早前私下发给教授有关前男友课业上的负面评价、她的成绩单和她与现任男友的合照转发给她的前男友，借此骚扰女子。

隔年4月，被告在网上看到一名陌生男子的社交媒体后，利用一个非法网站搜出对方的电邮和密码，在四个月内至少10次骇入对方的电邮。

由于被告握有男子的电邮密码，因此取得发到电邮的验证码，借此登入对方的网上账号，并利用验证码打开上锁的文档，结果发现文档中存有多达109段性爱视频，这些都是男子拍下与四名女子发生性关系的过程。

被告下载视频后以3500元卖掉，导致这些性爱视频被上载到多个色情网站。

受害男子事后发现性爱视频被疯传，于是报警处理。

另外，被告看到男子与四名女子的性爱视频后，对其中一名受害女子“感兴趣”，又重施故技骇入她的电邮和社交媒体账号。

2018年，被告偶然发现一名20岁新大女生的社交媒体账号，被告虽不认识对方，但如法炮制利用非法网站搜出对方的电邮和密码。

被告接着骇入对方的电邮和Dropbox账号，发现里头存有她和男友的四段性爱视频。

被告下载视频私藏到自己的电脑上，供自己反复“观赏”。女子察觉账号被骇后，报警处理。

案情显示，被告用来搜出他人电邮和密码的网站，已被美国联邦调查局（FBI）撤下。