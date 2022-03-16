青年恫言杀人被判监 闻判只关心手机下落

（早报讯）青年拨电给心理卫生学院职员大喊“我要杀人”，后者担心青年闹事，赶紧报警求助。警方随即在全岛展开搜索，最终在兀兰海滨公园找到青年，并搜出他身上藏有一把30.5公分长刀。

22岁被告青年穆塔奇昨天（3月15日）承认一项抵触防止骚扰法令和一项持有危险武器的控状后，被判坐牢21周。

根据案情，被告曾在心理卫生学院接受治疗，但法庭文件没提及他的病情。

今年1月13日下午5时左右，被告拨电给心理卫生学院职员，并情绪激动地怒吼“我要杀人”和“我要杀了全部人”。

职员担心被告惹事，吓得赶紧拨电报警。警方接获通报后，迅速展开全岛追捕行动，并在三个多小时后，在兀兰海滨公园（Woodlands Waterfront Park）找到青年，从他身上搜出一把长约30.5公分的刀子。

调查显示，被告拨电放话要“杀人”后，果真跑到超市买了一把刀。他接着用塑料袋包裹着刀子，再搭巴士到兀兰海滨公园。

警方的进一步调查也显示，被告当时因为与父亲发生争执，对父亲感到极度愤怒，因此打算买刀杀害父亲。

被告被捕后还押至今已约两个月，他昨天通过视讯认罪。

被告没有代表律师，法官在庭上问被告有什么求情的话想说时，被告仅询问“我的手机呢？我的手机在调查官那里。”

法官听后回应说”你更关心你的手机，而不是自己会坐牢多久？”

法官接着再次询问被告有什么话要说，被告连声回应“没有”。

法官下判时表示，被告早前也曾犯下类似的罪行，因此将他的案底考虑在内，最终判他入狱21周。