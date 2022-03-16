被马来家庭收养 59岁华妇寻亲

（早报讯）现年59岁的华裔妇女自小被马来家庭领养，她9岁就知道自己的身世，却顾及养父母的感受一直未说破。随着养父母相继离世，她希望找回亲生父母，表达感谢之情。

诺玛（Normah Binte Dali）原名Tan Ah Gek，从小就在马来家庭中长大，却在小学三年级时看见报生纸的父母栏上写着Tan Soon Hoe和Lim Ah Bee，知道了自己与父母并无血缘关系。

诺玛当时虽然年幼，但异常懂事。她说：“我在这个家里非常开心，爸爸妈妈很爱我，我也特别爱他们。我是他们唯一的孩子，而且我知道，如果当时跟他们提出想寻找亲生父母，会让他们感到难过，所以多年来我都没有提起知道自己是被领养的。”

养父母从不在诺玛面前提及她的身世，因此她也不知道亲生父母的任何信息。

诺玛说，养父约30年前就去世了，养母6年前离世后，她就一直想找回自己的亲生父母。

“我也不确定亲生父母还在不在世，如果生母还在世的话，现在也已经93岁了。如果他们不在了，我也想去拜祭他们，感谢他们对我的生育之恩。”

在诺玛的报生纸上写着，她的亲生父母都是福建人，诞下诺玛时住在哥南亚逸A栋，第23号房。

她说：“其实，我的养母也是华人，她从小也被马来家庭收养。虽然遭遇相似，但我们总是回避这个话题，我很爱她所以不愿意看到她伤心难过。不过，其他亲戚都鼓励我找回亲生父母，亲自感谢他们。”