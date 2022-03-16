利用同事身份证资料冒领口罩 泡泡茶店经理被判监

（早报讯）觉得淡马锡基金会发放的免费口罩“舒服”，KOI泡泡茶店经理利用11名同事和前同事的身份证资料，冒领11个免费口罩自己用。

他事后担心罪行被揭发，把几个口罩交给受影响的同事，指示他们告诉警员他是经过同意代领的，直到后来才承认罪行。

来自马来西亚的被告杨伟贤（译音，25岁）今天（3月16日）承认一项欺骗罪名，另一项交由法官下判时一并考虑后，被判坐牢一周。

根据案情，淡马锡基金会在2020年免费发放口罩，所有本地居民都可免费领取一个。公众只要到指定的自动贩卖机，输入身份证号码就可领取口罩。

被告案发时是义顺中的KOI泡泡茶店经理，他领取口罩后发现质感非常舒服，于是打算冒领同事的口罩，留着自己用。

身为经理的被告当时有权查阅同事的卫生证书，这些证书上都标注了同事的名字和身份证号码，他因此将九名同事和两名前同事的名字和身份证号码记录下来。

去年3月1日晚上11时许，被告到盛港东大道第325C座组屋底层，输入上述11人的身份证号码后，从贩卖机取走11个口罩。不过，他的举动早已被附近的闭路电视拍下。

其中一名前同事后来发现无法领取口罩，于是报警处理。被告得知警方正展开调查后，赶忙把几个口罩交给受影响的同事，指示他们告诉警员他是经过同意代领的。

被告同时也向警方谎称只是帮同事领取口罩，直到后来才承认罪行。警方后来从被告身上起获三个口罩。

律师代为求情时表示，被告年纪尚轻，也是初犯，恳请法官轻判。

律师也提呈公司为被告写下的人格证明书，内容提及被告是个有领导力、勤劳且友善的员工。

不过，控方表示，被告滥用职权冒领同事的口罩，而且没有好好配合警方调查，被起获的口罩也不会再重新分配出去，因此被告的举动无形中也造成淡马锡基金会的损失。