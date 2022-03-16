青年假冒富少 开空头支票骗房骗车及1万亿资金

（早报讯）为了制造身为富家子的假象，青年犯下多起骗案，他用开空头支票的方式企图欺骗银行发放1万亿资金、取得公寓的选购权书和订购11辆豪华车，他还假扮韩国籍富少、企业家等身份博取受害者的信任，以他们的名义签订手机配套和租车。

被告是狮城男子刘敬勇（Low Jing Yong Jerald，27岁）。他今天（3月16日）承认51项包括欺骗、伪造文件和冒充身份行骗等罪状，控方以其中16项提控，余项目交由法官下判时一并考虑后，他被判坐牢五年七个月，罚款1800元，出狱后禁止持有各类驾照12个月。

案情显示，被告从2017年开始行骗，2019年被控上庭时仍不收手。他落网后还报假案称被“男友”性侵和逼迫干案。被安排出庭当天，他还伪造医疗证书不出庭。

不少受害者是落入他的“爱情骗局”的男女，以为被告诚心与他们交往，情愿为他签订手机配套，但被告拿到手机后就脱售赚一笔，受害者却得缴付上千元的电话费。

有一名患心理疾病的女子在被告的空壳公司打工，被告甚至跟她注册结婚博取她的信任，再骗她付6400多元的电话费，女子过后旧病复发送院治疗。

被告也假冒韩国富少，开出200万元的空头支票以取得至少七个公寓的选购权书，以及与另一名“男友”到车行假装开支票买豪华车。他也非法利用至少两名男子的个人资料，数次租车并无照驾驶。

为了让银行户头“增值”，被告也交给银行价值1万亿（one trillion）元的假支票，还开空头支票给公积金、建屋发展局、数保险公司等。

根据心理卫生学院的评估，被告从小父母离异，多年来被诊断患有心理疾病，包括多动症、品行障碍症（conduct disorder），忧郁症和适应障碍症。被告的智商为71，处于正常智力边缘。但这些病状与他犯案没有直接关联。

法官下判时斥责被告是“毫无悔意的习惯性骗子”，指他预谋干案，甚至在保释期间仍不收手，同意重判以起阻吓作用。