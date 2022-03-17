接种疫苗和追加剂不必预约

（早报讯）从今天（3月17日）起，符合接种条件的公众不必预约，就能在每天傍晚7时前到接种中心接种疫苗和追加剂，家长或监护人也不必预约就能带五至11岁的儿童到接种中心接种。

12至17岁的青年也能到任何提供辉瑞疫苗的接种中心接种疫和追加剂，18岁以上者则可前往任何mRNA疫苗接种中心。

根据卫生部、教育部和幼儿培育署昨天（16日）发表的联合文告，截至3月13日已有25万名年龄介于五至11岁的儿童注册接种。当局已施打了44万4000剂疫苗，当中已经有24万8000名儿童接种至少一剂疫苗，有19万6000名儿童完成第二剂。全国小学生中有83%完成至少一剂疫苗，69%完成两剂疫苗。

也有超过2万9000名出生于2016年和2017年的儿童已注册接种，2万8000名儿童已完成一剂接种，1万7000名儿童则完成第二剂。

为了方便错过接种第二剂疫苗预约时段的家长和监护人，他们可重新预定接种时间或是在傍晚7时以前带孩子回到同一个儿童接种中心接种。如果接种第一剂疫苗的中心已停止服务，他们则可带孩子到任何接种中心注射第二剂疫苗。

尤索夫依萨中学的儿童接种中心已在3月10日停止施打第一剂疫苗，并将在4月1日关闭。南洋和女皇镇民众俱乐部的儿童接种中心则已在2022年2月关闭。

有意直接带孩子到儿童接种中心接种的家长应取消之前的预约，五至11岁的儿童在接种时须由家长或监护人陪同，他们也必须携带已签名的同意书。当局也提醒曾感染冠病并有确诊记录的儿童只需一剂疫苗就算完成接种，没有确诊记录的儿童则须接种两剂疫苗。

截至3月15日，已有七成人口接种追加剂，卫生部和冠病疫苗专家团建议12岁以上的公众在完成接种的五个月后应接种追加剂。如果不接种追加剂，完成接种的状态会在270天后失效。完成疫苗接种的冠病康复者则应在接种后五个月或康复三个月后接种追加剂。

年龄介于12至17岁的青年须经家长或监护人的同意才能接种追加剂，家长和监护人不必陪同13岁以上的青年前往接种。