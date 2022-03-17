（早报讯）美国联邦储备局周三（3月16日）决定加息25个基点，带动当地隔夜股市强劲上扬，纳斯达克综合指数大涨3.77％，标普500指数升2.24％，道琼斯工商指数1.55％。

尽管经济增长风险上升，但面对40年来最高的通胀率，美国联邦储备局决定加息25个基点，并暗示今年内剩余六次会议每次或都会提高利率。这是2018年来美联储的首次加息。

新加坡股市方面，市场预料美联储将加息而提振银行股表现，使得本地股市显著回弹。新加坡海峡时报指数昨天大涨54.86点或1.7%，闭市报3290.90点。

以下是今日（3月17日）开盘可关注的股票：

1）目前停牌的无招牌海鲜（No Signboard）昨晚宣布，公司与全民牙科集团总裁黄震霄医生达成贷款协议，后者同意提供一笔260万元的无利息和无抵押贷款给公司。

在凯利板上市的无招牌海鲜早前因为无法证明有能力正常营业，而要求自愿停牌。

2）JB Foods昨天表示，预料它在俄罗斯的业务短期内将受到众多不利因素的影响，如俄罗斯卢布大幅贬值以及持续不断的冲突导致供应链中断。

不过，该公司说，餐饮业被视为关键行业，不受横扫俄罗斯的制裁影响，对公司业务的需求不太可能立即受到破坏。

至于乌克兰，鉴于环境不明朗，公共基础设施受到严重破坏和供应链中断，该公司已暂停销售相关活动。

3）马可波罗海业（Marco Polo Marine）表示，它将连同Seatech Solutions International（新加坡）公司共同开发两艘新的海上风电服务、运营和维护专用船只，以服务全球海上风电场市场。

4）目前停牌的绿科控股（ecoWise Holdings）被多家银行追款，同时无法支付向国家环境局延长租约的保证金。该公司昨天答复新加坡交易所询问时说，情况显示公司继续运营的能力存在“重大不确定性”。